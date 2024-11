Buschauffeurs geven Maaseik slecht rapport als knooppunt voor het Maasland

Na vandaag is het gedaan met de Vlaamse premie van 5.000 euro voor wie een nieuwe elektrische auto koopt. De vorige Vlaamse regering heeft zich daarin verslikt. De premie zou eerst drie jaar lopen, dat is aangepast naar één jaar, maar zelfs dat blijkt te hoog gegrepen. De vraag is te groot, de maatregel onbetaalbaar. Na vandaag is het dus afgelopen met de premie, en dat zorgde de laatste weken nog voor een stormloop. Veel garages zijn vanavond nog tot negen uur open.