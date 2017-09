Buurt protesteert tegen inplanting van kippenkwekerij in woongebied

Het rommelt tussen de sp.a en Groen in Limburg. In Sint-Truiden heeft Groen het kartel met de sp.a op het laatste moment afgeblazen. In Genk gebeurde in maart al hetzelfde. Officieel wordt in tal van Limburgse gemeenten gepraat om samen op te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Maar er worden toch al openlijk vragen gesteld bij de gezamenlijke lijst van Groen en sp.a voor de provincie. Het kartel in Hasselt houdt wel stand. Daar gaan sp.a en Groen samen naar de verkiezingen, zo bevestigt Groen-kopstuk Johan Danen.