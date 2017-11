Buurt verontwaardigd over vergunning kippenbedrijf Bilzen

Nog twee maanden en dan zal er heel wat veranderen binnen het beleid van de provincie Limburg. De provincie verliest dan haar persoonsgebonden bevoegdheden, want die gaan naar Vlaanderen of naar de gemeenten. Vier jaar werk is hier aan voorafgegaan, maar we zijn er klaar voor, zegt eerste gedeputeerde Frank Smeets. Samen met Ludwig Vandenhove stelt hij op dit moment zijn beleidsverklaring voor aan de provincieraadsleden.