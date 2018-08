Café's gelinkt aan motorbendes moeten deuren sluiten in Leopoldsburg

Politie CARMA heeft dertien verwaarloosde honden in beslag genomen in Meeuwen-Gruitrode. De politie ontving een melding over blaffende honden en geurhinder in een woning op de Genkerbaan. De honden hadden geen voederbakken of zuiver water ter beschikking. Ter plaatse troffen de agenten dertien honden aan die in een erbarmelijke omgeving leefden. Zowel de woning als de tuin lagen vol uitwerpselen en urine. Er waren geen voederbakken en onvoldoende zuiver drinkwater voorzien. Alle honden werden door Politie CARMA in beslag genomen en opgevangen door de vzw Dieren in Nood in Kinrooi. De Inspectiedienst Dierenwelzijn werd in kennis gesteld voor verdere opvolging. De eigenaar wordt nog verhoord omtrent de feiten en mag minstens een PV voor dierenverwaarlozing verwachten.