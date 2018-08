Camera's moeten zwaar verkeer uit Zutendaal weren

Politie CARMA start een sensibiliseringscampagne gericht op bestuurders van quads. In de zone CARMA zijn er net geen 300 vierwielers met motor ingeschreven. Ondanks dit beperkte aantal in verhouding tot het aantal bewoners (176.000), ontvangt de politie in de laatste weken en maanden toch regelmatig meldingen over quads. Burgemeester-voorzitter Wim Dries: “De meeste meldingen over quads gaan over onaangepast rijgedrag of niet-aangepaste snelheid, al dan niet vergezeld van onnodige geluidsoverlast. Met deze campagne hopen we de eigenaars van quads te sensibiliseren. We kondigen extra controles aan en geven tegelijk informatie mee over hoe het wel zou moeten.” De politie zal vanaf augustus vaker en gericht controles uitvoeren naar deze voertuigen en het rijgedrag van de bestuurders. Hierbij hoort ook een nazicht van de uitlaat, die vaak op niet-reglementaire wijze wordt aangepast en zo veel meer lawaai maakt. Om de eigenaars te verwittigen van de nieuwe campagne, ontvangen ze een persoonlijke brief met aanbevelingen. Aan de brief wordt ook een infobrochure toegevoegd met de wetgeving omtrent quads, om de bestuurders hier beter bekend mee te maken. Naast de overlast die quadbestuurders soms veroorzaken, zouden ze ook een gevaar kunnen vormen voor andere weggebruikers en zichzelf. De ongevallenstatistieken liegen er niet om: bij verkeerd gebruik kan de quad beschouwd worden als een gevaarlijk vervoermiddel. Door de korte wielbasis en het soms hoge zwaartepunt kunnen quads makkelijk kantelen. Onvoldoende rijervaring, onaangepast gedrag of verkeerd gebruik werken het risico nog meer in de hand. “We vinden het belangrijk om de bestuurders persoonlijk op te roepen op om mee te werken aan dit project en de aanbevelingen van de politie ter harte te nemen. Zo kunnen we samen de overlast inperken en het imago van de quadbestuurder verbeteren”, besluit Wim Dries. Aantal vierwielers met motor per gemeente (andere dan vierwielige bromfietsen): • As: 10 • Bocholt: 33 • Bree: 46 • Genk: 64 • Houthalen-Helchteren: 39 • Kinrooi: 41 • Meeuwen-Gruitrode: 37 • Opglabbeek: 18 • Zutendaal: 11 Totaal politiezone CARMA: 299