Carnaval Hasselt gaat eindelijk weer door na twee coronajaren

door Luc Moons

En of er naar uitgekeken werd. In Hasselt is voor het eerst in twee jaar de Halfvastenstoet door de straten getrokken. Het was één van de eerste grote carnavalstoeten in Limburg, sinds het einde van de coronacrisis. En de sfeer was bij momenten uitgelaten, want eindelijk mocht er weer gefeest worden. Volgens de organisatie daagde 25 tot 30.000 toeschouwers op. Vaststaat dat er veel volk opdaagde in de Hasseltse binnenstad. De meeste carnavalstoeten, die vroeg op het jaar vallen, werden omwille van de coronasituatie uitgesteld. In Hasselt wilde burgemeester Vandeput van geen uitstel weten en daar zijn de Verenigde Hasseltse Carnavalsgroepen en het Feestcomité het stadsbestuur dankbaar voor.