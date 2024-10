Carpool app moet Limburgse studenten op duurzamere manier naar campussen krijgen

Om studenten op een meer duurzame manier naar de campussen te laten komen, zetten Universiteit Hasselt en Hogescholen PXL en UCLL samen extra in op het promoten van carpoolen. Via het platform swidg kunnen studenten zich registreren, waarna het algoritme achter swidg op zoek gaat naar een carpoolmatch. Hoewel de Limburgse hoger onderwijsinstellingen graag de auto zouden bannen, lukt het helaas niet voor iedereen om met de fiets, step, te voet of met het openbaar vervoer naar de campus te komen. Met het platform swidg zetten UHasselt, PXL en UCLL daarom in op het promoten van carpoolen om te zorgen dat studenten die toch met de wagen naar de campus moeten komen, dit ook op een duurzame manier kunnen doen. “Swidg is een platform dat mensen die willen carpoolen eenvoudig met elkaar in contact brengt. Je kan je op het platform registreren, aangeven waar je wil vertrekken en welke eindbestemming je hebt en om hoe laat je wil carpoolen. Studenten kunnen er ook hun lessenrooster ingeven. Het algoritme achter het platform gaat dan op zoek naar de ideale carpoolpartners en stelt deze vrijblijvend voor. Zo kan je makkelijk de geschikte reisgenoot vinden. Door swidg met drie instellingen samen aan te bieden, is er meer kans dat studenten hun ideale carpoolpartner vinden”, zeggen Hanne Schevernels, Waïl Kadi en Anke Juchtmans, mobiliteitsverantwoordelijken van UHasselt, PXL en UCLL. Weinig tijdverlies Het platform swidg werd ontwikkeld door TakeASeat, een spin-off van het Instituut voor Mobiliteit van de UHasselt. “We weten uit marktonderzoek en de data die we verzamelden dat mensen wel degelijk bereid zijn om elkaar te helpen en een rit te delen, zolang dit hen geen extra inspanningen kost en het veilig is”, zegt Guy Raeymaekers, CEO van swidg. “Het algoritme achter ons platform zorgt er daarom voor dat de match met een carpool partner zo weinig mogelijk tijdverlies inhoudt voor beide partijen. Zo is er meer kans op succes en blijft het niet bij één of een aantal keren carpoolen.” Speciale carpoolplaatsen Op verschillende plaatsen op de campussen van UHasselt en UCLL zijn er ook parkeerplaatsen voorzien speciaal voor studenten en personeelsleden die carpoolen. “Zo geven we meer gebruiksgemak aan de mensen die carpoolen en stimuleren we studenten en personeelsleden om toch op een duurzame manier naar de campus te komen. Swidg helpt hierbij, en dat heeft alleen maar voordelen want dankzij carpoolen vermindert het aantal wagens op de weg en neemt de parkeerdruk op en rond de campussen af”, zegt Hanne Schevernels van UHasselt. "Carpoolen gebeurt natuurlijk al wel, maar eerder binnen groepjes studenten die elkaar bijvoorbeeld al van vòòr de start van het academiejaar goed kennen. Het mooie aan deze app is dat die veel ruimer zal zoeken en dus meer potentiële carpool buddies toont”, aldus Anke Juchtmans van UCLL. Student Take Off “Tijdens de Student Take Off op 2 oktober zullen de diensten studentenvoorziening van UHasselt, PXL en UCLL de swidg app ook promoten met een ludieke actie. Studenten kunnen zich die dag ook registreren op het platform en krijgen op een scherm meteen al potentiële swidg buddies te zien”, besluit Waïl Kadi van PXL.