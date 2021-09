Het Tongerse stadsbestuur heeft beslist om de vergunning van een standhouder op de antiekmarkt in Tongeren in te trekken. Hij verhandelde artikelen die verwezen naar de nazi’s en de SS op de markt. “De Tongerse antiekmarkt kan en mag niet geassocieerd worden met het nazisme. Daarom hebben we een reglement, dat de verkoop van nazi-artikelen uitsluit”, vertelt burgemeester Patrick Dewael (Open VLD). “Als het reglement met de voeten wordt getreden, wordt de vergunning van de betrokken handelaar ook ingetrokken. Dat is een duidelijk signaal.” Het stadsbestuur doet geen uitspraak over de legaliteit van de handel. In het verleden werden al processen-verbaal opgemaakt tegen verkopers van nazi-spullen, en overgemaakt aan justitie. “In een democratische rechtstaat is het aan justitie, en dus niet het stadsbestuur of de burgemeester, om misdrijven te vervolgen voor de rechtbank”, aldus Dewael. De stad Tongeren blijft toezien op de verkoop van nazi-artikelen en spoort de politie aan te blijven verbaliseren indien nodig.