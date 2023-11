Chemiebedrijf Vynova opent volledig nieuwe deminwaterfabriek in Tessenderlo

"De autoruitenmarkt is een complexe markt. Wij worden verplicht om fors te investeren in nieuwe technologieën en in permanente bijscholing van ons personeel." Dat zegt CEO Guido De Paepe van Carglass België en Luxemburg in ons zondagsmagazine De Toekomstfabriek. Door de rijhulpsystemen waarmee het merendeel van de wagens tegenwoordig wordt uitgerust, is het vervangen van een autoruit geen eenvoudige opdracht meer die door elke monteur gedaan kan worden. Carglass stuurde zo afgelopen zomer nog opgeleide techniekers naar Noord-Italië als extra ondersteuning, nadat duizenden autoruiten daar sneuvelden door hagelbuien.