Chemisch lek Tessenderlo gedicht: geen gevaar voor omwonenden

- CD&V heult mee met de KU Leuven om de groei van de Universiteit Hasselt tegen te houden. Dat zegt N-VA-boegbeeld Frieda Brepoels in een verkiezingsinterview met TV Limburg. - In Genk richten everzwijnen dagelijks een enorme ravage aan in de voortuin van bewoners. De jagersvereniging Sint-Hubertus lanceert de oproep om in elke gemeente een schepen van jacht aan te stellen. - Noord-Limburgse politiekorpsen choqueren met een Facebookpost over fietsers die zonder verlichting rijden. - We gaan live naar het Noorse Sarpsborg waar Niels Christiaens de wedstrijd van Racing Genk volgt. - En in Limburg Kiest volgen we een bijzondere kandidaat uit Peer en zoeken we uit wat er op het spel staat in Maasmechelen.