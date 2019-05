Politiek Chris Janssens (Vlaams Belang): "We willen alle onderhandelingen een kans geven"

Genkenaar Chris Janssens maakt deel uit van het driekoppig team van Vlaams Belang dat moet onderhandelen over mogelijke deelname aan de Vlaamse regering. "We hebben nog niet te hard gevierd, want nu moeten we eerst aan de slag om iets te kunnen betekenen voor de Limburger en de Vlaming," vertelt Chris Janssens. "We blijven met de voeten op de grond."