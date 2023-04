Christina de Wonderbare uit Haspengouw inspireerde Nick Cave tot een song

door Geert Kusters

Morgen wordt in Borgloon een opmerkelijke kunstinstallatie geopend, geïnspireerd door het verhaal van Christina de Wonderbaarlijke. Christina werd 800 jaar geleden geboren in Haspengouw, maar stierf toen ze jong was. Tijdens haar begrafenis stond ze volgens de legende echter op uit haar kist, en werd ze voor veel mensen een bron van inspiratie, tot op de dag van vandaag. In bijna heel de wereld is ze gekend, maar niet in eigen streek. En daar wil een groep vrijwilligers nu verandering in brengen met het Christina Mirabilis-project.