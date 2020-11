De druk op de Belgische ziekenhuizen blijft groot. Voor het eerst in de coronacrisis liggen er meer dan 7.000 coronapatiënten in het ziekenhuis. In totaal gaat het om 7.231 mensen. Ook op intensieve zorg werd het record van de eerste golf verbroken, met maar liefst 1.302 coronapatiënten op ICU. De coronacijfers in ons land blijven stijgen, maar de groei lijkt te vertragen. De afgelopen week kwamen er elke dag gemiddeld 666 nieuwe ziekenhuisopnames bij. Dat is een stijging van 31 procent in vergelijking met de week ervoor. Gisteren werden 596 mensen opgenomen in het ziekenhuis, 180 patiënten werden ontslagen. Ook het aantal besmettingen gaat nog steeds in stijgende lijn, al is de groei minder fors. Afgelopen week zijn gemiddeld 15.071 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd. Dat is een toename met 4 procent. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk wel hoger, want door de nieuwe teststrategie worden enkel nog mensen met symptomen getest. Elke dag worden zo’n 63.000 tests afgenomen, waarvan bijna 30 procent (29,2) positief is. Het aantal overlijdens stijgt wel nog altijd sterk. De voorbije week stierven elke dag gemiddeld 123 mensen aan het coronavirus. Dat zijn er dagelijks gemiddeld 71 meer dan de week voordien.