Cipiers beginnen aan 48-uren-staking in gevangenis van Hasselt

door Luc Moons

In de gevangenis van Hasselt begint vanavond om 10 uur een 48-uren-staking van de cipiers. En dat weegt op de werking van de politie Limburg Regio Hoofdstad. LRH zet per dag staking 48 politieagenten in om de taken van de bewakers over te nemen: 34 van het eigen korps, 14 van andere politiezones en de federale politie. De vakbonden bij het gevangeniswezen voeren actie tegen de overbevolking. De toestand is onhoudbaar en leidt tot agressie en gefrustreerde gedetineerden. Een gevaarlijke cocktail, klinkt het, ook in de gevangenis van Hasselt.