Cipiers leggen vrijdag werk neer

De ex-mijnwerkers van de KS-Vriendenkring voeren de druk op de regering en de politiek op. Er moet tegen het einde van februari een oplossing komen voor de ongelijkheid in de berekening van hun pensioen. Daardoor lopen 9.000 voormalige kompels uit het Oostelijk en Westelijk Bekken gemiddeld maandelijks 100 tot 200 euro bruto pensioen mis. Ze eisen de uitbetaling met terugwerkende kracht. De vakbonden steunen de vraag. Ook de Limburgse politici tonen begrip. De actiebereid is groot en op 2 maart gaan ze opnieuw betogen in Brussel. Dat bleek vanmorgen op een drukbijgewoonde bijeenkomst in het Casino van Waterschei.