CLB: "Vaccinatie bij kinderen is geen wondermiddel, volwassenen moeten verantwoordelijkheid nemen"

Het gaat vooruit in het vaccinatiecentrum van Hasselt. Daar worden vandaag op één dag 2.400 boosterprikken gezet. Maar de vraag is, kan het nog sneller. De boosterprik biedt bescherming tegen de oprukkende omikron-variant. Die is erg besmettelijk en zou eind deze maand al dominant zijn in ons land. De Vlaamse regering wil nog deze week met een plan komen om de vaccinatiecampagne te versnellen. Het doel is de overgrote meerderheid van de Vlamingen al tegen eind januari te prikken, in plaats van tegen maart. Dat zal nodig zijn om onze gezondheidszorg overeind te houden, want als veel mensen ernstig ziek worden dreigen onze ziekenhuizen het niet meer aan te kunnen.