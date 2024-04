Conner Rousseau trotseert moeilijke vragen van studenten PXL

In Bree is oud-politicus Jaak Gabriëls op 80-jarige leeftijd overleden ­Hij was meer dan 40 jaar actief in de politiek en hij was ook even minister. Het grootste deel van zijn politieke carrière was hij actief bij de Volksunie, maar in 1992 stapte hij over naar de toenmalige VLD. Hij was ook 35 jaar burgemeester van zijn geboortedorp Bree. Na een slepende ziekte is hij deze middag in woonzorgcentrum Gerkenberg overleden.In Bree is oud-politicus Jaak Gabriëls op 80-jarige leeftijd overleden.­Hij was meer dan 40 jaar actief in de politiek en hij was ook even minister. Het grootste deel van zijn politieke carrière was hij actief bij de Volksunie, maar in 1992 stapte hij over naar de toenmalige VLD. Hij was ook 35 jaar burgemeester van zijn geboortedorp Bree. Na een slepende ziekte is hij deze middag in woonzorgcentrum Gerkenberg overleden.