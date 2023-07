De Hasseltse schaatsbaan de Schaverdijn is opnieuw defect, de koelinstallatie heeft z'n beste tijd gehad. En dus kan er tot minstens september niet geschaatst worden. Normaal gezien start de schaatsbaan in juli op voor de topsporters die er trainen. De roep om een nieuwe schaatshal is bij deze opnieuw wat luider geworden. Shorttracker Ward Petré vindt Hasselt de ideale locatie en ook schepen van Sport Habib El Ouakili is dezelfde mening toegedaan. SportVlaanderen wil dat Hasselt over de brug komt, maar volgens El Ouakili is dit een bovenlokaal project, waarbij Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid moet nemen.