Corona-baby uit Sint-Truiden samen met ouders opgenomen in Jessa ziekenhuis

Bejaarden in woonzorgcentra mogen weer bezoek ontvangen, zei het onder zeer strikte voorwaarden. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. Er komt dit jaar geen Pukkelpop, geen Rock Werchter en geen Tomorrowland. De zomerfestivals gaan niet door. De scholen zullen volgende week niet open gaan, er is nog geen nieuwe datum voor de opening van de scholen en de algemene lockdown in ons land blijft zeker tot 3 mei van kracht. Er is absoluut geen enkele sprake van versoepeling van de regels. De politie zal nog meer toezien op de naleving van de regels, maar ons land rekent nu vooral op de burgerzin van ons allemaal om deze crisis te boven te komen. We gaan nog heel hard op de proef worden gesteld. Thuiswerken zal nog lang de norm zijn. In een latere fase van de crisis zullen we allemaal mondmaskers dragen, maar dat wordt niet verplicht. Niemand weet wanneer we ons gewone leven weer kunnen oppakken. Dat zei premier Sofie Wilmès zei tijdens een persconferentie waar alle beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad zijn toegelicht.