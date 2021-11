"Testen zal de toekomst zijn en ook de toekomst blijven." Dat zegt Wouter Uten van Ugentec in De Toekomstfabriek, ons magazine over innovatie in de Limburgse bedrijfswereld. Technologiebedrijf Ugentec uit Hasselt levert software aan labo’s en diagnosecentra, die de analyse van DNA-testen automatiseert. Een markt die geëxplodeerd is tijdens de coronacrisis. Het afgelopen jaar verwerkte Ugentec meer dan 100 miljoen PCR-testen met hun software. En het einde is nog niet in zicht.