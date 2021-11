Corona testcentra worden overrompeld: Labo in Genk test 800 mensen in twee uur

Er zal een verstrenging van de maatregelen nodig zijn om de vierde coronagolf onder controle te krijgen. De besmettingscijfers blijven stijgen, ook in Limburg. Dat zijn de weinig bemoedigende woorden van biostatisticus Geert Molenberghs. Met 1.750 besmettingen sneuvelde al het Limburgse dagrecord. De druk op onze ziekenhuizen moet dringend naar beneden. Op twee weken tijd is het aantal coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, ook die op intensieve liggen, verdubbeld. Molenberghs heeft moeite met het laten doorgaan van Winterland in Hasselt. Het is belangrijk om contacten te beperken en als we familie of vrienden zien, zoveel mogelijk dezelfde personen te ontmoeten. Want het aantal besmettingen moet drastisch naar beneden. De piek van de vierde golf wordt verwacht tegen midden december. Maar de kentering in Limburg is nog altijd niet ingezet, waarschuwt Molenberghs.