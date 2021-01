Corona-uitbraak in woonzorgcentrum De Bloemelingen in Zolder

De stijging van het gemiddeld aantal coronabesmettingen in België vertraagt opnieuw. Op dagbasis is nu stilaan sprake van een stabilisatie. Wel noteert Limburg momenteel met +12,82 procent de grootste stijging van het aantal nieuwe infecties in het land. Tussen 8 en 14 januari werden er 1.174 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Limburg. Vooral in de Noord-Limburgse grensgemeenten blijven de besmettingscijfers iets hoger dan in de rest van de provincie. De besmettingsgraad is licht gedaald naar 1,055. Het huidige reproductiegetal zit wel nog steeds boven 1, wat aangeeft dat de epidemie groeit. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft hoog. In de Limburgse ziekenhuizen liggen momenteel 160 coronapatiënten, waarvan 33 op intensieve zorgen. Van 11 tot en met 17 januari overleden er 20 Limburgers aan het coronavirus. Het aantal besmettingen in onze provincie toont een lichte stijging. Ze bevinden zich ook nog steeds op een hoog niveau. Het is duidelijk dat het virus nog in hoge mate circuleert. Het aantal ziekenhuisopnames kent globaal gezien een lichte stijging. De druk op de ziekenhuizen blijft groot. Het aantal overlijdens schommelt rond een gemiddelde van 3 overlijdens per dag. De situatie blijft zorgwekkend.