Corona verlaagt aantal inbraken in Limburg ongezien

Zondag zijn tijdens een gerichte controleactie twee quads in het wolvengebied opgemerkt. Natuur en Bos en de militaire politie hielden de bestuurders tegen en namen de quads zonder aarzelen in beslag. Het is nu aan de procureur om te beslissen wat met deze quads en de overtreders verder dient te gebeuren. August, Noëlla en de welpjes hebben momenteel rust nodig zodat de welpjes kunnen aansterken. Daarom houden de politie en Natuur en Bos controleacties in het wolvengebied. Tijdens een van de controles zijn twee quadrijders betrapt, hun voertuigen werden meteen in beslag genomen. "Recent stelden we ook al de onvoorstelbare aanwezigheid van fotografen vast in het gebied. Dergelijke sensatiezoekers hebben niets verloren in het wolvengebied. Onze handhavers treden hier streng tegen op, doen inspanningen om de overtreders te identificeren en maken pv’s op," schrijft minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in een Facebookpost. "Dit alles bewijst dat onze beslissing om te investeren in bescherming door handhaving werkt. We blijven ons verhoogde toezicht op het terrein dan ook waar maken door een combinatie van ons uitgebreid cameranetwerk, de aanwezigheid van onze toezichthouders op het terrein en vele gerichte controleacties. Ik kan het niet genoeg herhalen: de wolf is een beschermde diersoort. Laten we samen de moeite doen om deze dieren te beschermen, door ze rust te gunnen."