Coronazorgen zijn er in het woonzorgcentrum Immaculata in Overpelt, daar deint de corona-uitbraak verder uit. Zo zijn er nu acht bewoners en vier personeelsleden besmet met het coronavirus. Noodgedwongen moet het rusthuis daarom opnieuw een aparte Covid-afdeling oprichten. Een zware klap want normaal gezien zouden de bewoners volgende week vrijdag als één van de eersten in Limburg hun vaccin krijgen tegen het coronavirus. Die eer is nu weggelegd voor de buren van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Neerpelt.