De verwachting is dat het aantal coronabesmettingen de komende week fors gaat stijgen met de heropening van de scholen. Sinds eind december is het aantal besmettingen aan een opmars bezig door de feestdagen en de hoge besmettelijkheid van de omikronvariant. Tussen 31 december en 6 januari was ruim een kwart van de afgenomen coronatests in ons land positief. Het gaat om gemiddeld 18.000 besmettingen per dag, een stijging met 84 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook in onze provincie stijgen de cijfers. De voorbije week testten gemiddeld 9.257 Limburgers positief op het coronavirus. De besmettingsgraad bedraagt nu 1.58. De impact van de omikronvariant is voorlopig nog niet duidelijk te zien in de ziekenhuizen, maar daar kan snel verandering in komen. Op dit moment liggen er 103 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, waarvan 33 op intensieve zorgen. Wel goed nieuws: de voorbije vier dagen waren er geen corona-overlijdens te betreuren in onze provincie.