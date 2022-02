Het Vaccinatiecentrum Limburghal in Genk plant 2 prikdagen voor jongeren die een boosterprik wensen en voldoen aan de gestelde voorwaarden. Tijdens die prikdagen kunnen jongeren enkel terecht op afspraak. Het vaccinatiecentrum besliste om boosterprikdagen te houden nadat de regering afgelopen vrijdag bekendmaakte om de boosterprik voor jongeren tussen 12 en 17 jaar aan te bieden. Het vaccinatiecentrum zet voorlopig 2 prikdagen op voor jongeren uit As, Genk en Zutendaal. De prikdagen zullen doorgaan nu donderdag 10 februari tussen 18 en 20 uur en aanstaande zaterdag van 13 tot 15 uur. "Ze kunnen zowel telefonisch (0800 93023) als via Whatsapp (+32 471 01 30 40) een afspraak maken voor hun boosterprik. Het callcenter legt dan een afspraak vast voor één van de momenten," legt verantwoordelijke voor het vaccinatiecentrum Limburghal Roel Vandewal uit. VoorwaardenJongeren die een booster wensen, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten ze tussen de 12 en 18 jaar oud zijn en hun domicilie hebben in As, Genk of Zutendaal. Daarnaast moeten ze vergezeld worden door een begeleider en hun identiteitsbewijs en een toestemmingsbrief bijhebben die door minstens één van beide ouders ondertekend is.Extra open prikdagenNaast de twee prikdagen specifiek voor jongeren worden er bijkomend nog twee open prikdagen georganiseerd op dinsdag 15/2 en 22/2. Dan kunnen zowel volwassenen als jongeren +12 jaar terecht in het vaccinatiecentrum zonder reservatie. "Op deze manier willen we iedereen nogmaals oproepen om de boosterprik te laten zetten," zegt Wim Dries, burgemeester stad Genk.PfizerZowel de boosters die gezet worden tijdens de prikdagen voor de jongeren als de boosters die gezet worden tijdens de open prikdagen zijn van Pfizer. "Mensen die eerder geen booster hebben laten zetten omwille van de Moderna-booster krijgen nu alsnog de kans om er een van Pfizer te laten zetten," vult Roel Vandewal aan.