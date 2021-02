Het blijft de goede kant opgaan met de coronacijfers in Limburg. Zo zet de daling in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zich nog steeds verder. Het is al voor de zevende dag op rij dat het gemiddelde aantal besmettingen op weekbasis in onze provincie onder de 1.000 zakt. Waar vorige week nog gemiddeld 1.056 Limburgers positief testten op COVID-19, bedraagt dat aantal vandaag 759. Ook de druk op de ziekenhuizen evolueert positief. Vandaag liggen er 105 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, waarvan 25 op intensieve zorg. Het is sinds 21 oktober geleden dat het aantal ziekenhuisopnames nog zo laag was. Van 9 februari tot en met 15 februari overleden er 11 Limburgers aan het coronavirus. Momenteel heeft onze provincie een besmettingsgraad van 0,746. Het huidige reproductiegetal is terug onder 1 gezakt, dit geeft aan dat de epidemie in onze provincie heel licht aan het krimpen is.