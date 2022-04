Coronacijfers dalen, maar druk op de ziekenhuizen blijft hoog

Het wordt mooi weer, de zon schijnt, en dus is het tijd om je te beschermen tegen UV-stralen. Een nieuwe overheidscampagne sensibiliseert om verstandig om te gaan bij 'smeerweer'. Huidkanker is een van de kankers met de snelst toenemende incidentie ter wereld. De belangrijkste oorzaak van huidkanker is blootstelling aan UV-straling. Blootstelling aan UV-straling gebeurt zowel bij blootstelling aan de zon als bij blootstelling tijdens het gebruik van zonnebanken. Tegen de zon kan je je beschermen met drie eenvoudige tips: smeren, kleren en zon weren. Zonnebanken gebruik je beter niet, aldus Agentschap Zorg en Gezondheid.Als initiatief om de stijgende incidentiecijfers terug te dringen, lanceert Zorg en Gezondheid een nieuwe UV-sensibiliseringscampagne: "De SMEERWEER-campagne" (www.smeerweer.be). Deze campagne focust zich op het promoten van UV-beschermend gedrag bij de Vlaamse Burger. "Binnenkort kunnen we hopelijk genieten van mooi lenteweer. En daar hoort bij dat we kunnen genieten van een stralende voorjaarszon. Maar belangrijk daarbij is om dat op een veilige manier te doen. Door je in te smeren tegen de zon, met kledij en een hoedje de huid te bedekken en bij momenten ook de zon te weren, kan je ten volle genieten en je tegelijk beschermen tegen de risico’s van huidkanker door UV-straling," zegt Vlaams minister Wouter Beke. Waarom een smeerweer-campagne? De SMEERWEER-campagne is een brede publiekscampagne die de Vlaamse burger ertoe wil aanzetten om verstandig om te gaan met zon. Huidkanker neemt fors toe in België en meer dan 90% is te wijten aan overmatige blootstelling aan UV-stralen. Door je gedrag aan te passen, kan je het risico op huidkanker in grote mate beperken.Wat is smeerweer? Smeerweer is de nieuwe term die tijdens deze campagne gelanceerd wordt, waarmee de Vlaamse overheid de Vlaamse burger wil sensibiliseren om verstandig om te gaan met UV. Smeerweer is gelinkt aan de UV-index, zoals die wordt aangeduid door het KMI. De UV-index krijgt een waarde van 0 (lage UV-intensiteit, huid verbrandt langzaam) tot 11+ (extreem hoge UV-intensiteit, huid verbrandt bijna onmiddellijk). Als dit cijfer gelijk is aan of hoger is dan 3 is het smeerweer. Bij smeerweer is het belangrijk dat de burger zich beschermt tegen schadelijke UV-straling, zelfs op momenten wanneer de zon op eerste zicht niet hard lijkt te schijnen.Wat moet ik juist doen als het smeerweer is? Om verstandig om te gaan met UV-stralen zijn 3 volgende tips belangrijk:Zon Weren: Zoek de schaduw op tijdens de uren met de meest intense UV-straling, meestal tussen 12:00 en 15:00u. Hou ook in de schaduw rekening met de weerkaatsing van UV-stralen door o.a. water, zand of sneeuw.Kleren: Bedek de huid met kleding die armen en benen bedekt, zet een petje/hoed met brede rand en zonnebril op met UV-werende glazen om je gezicht en hals in de schaduw te houden.Smeren: Smeer 30 minuten voor je blootstelling aan de zon rijkelijk zonnecrème met ten minste een SPF 30 op de huid en herhaal dit elke 2-3 uur. Deze drie handelingen zijn terug te vinden op alle campagnemateriaal met volgende oproep: ‘Zon weren, kleren, smeren!’ Op een verstandige manier omgaan met de zon en UV-stralen betekent echter niet dat we bang moeten zijn van de zon. Integendeel, voldoende blootstelling aan de zon heeft ook positieve effecten op de gezondheid. Een van de processen in het menselijk lichaam waar de UV-stralen afkomstig van de zon een uiterst belangrijke rol spelen, is de aanmaak van vitamine D. De 3 bovengenoemde tips hebben dus niet als doel om de zon ten allen tijde te vermijden, maar helpen wel om blootstelling aan de zon gezond te houden. Zijn deze tips voor iedereen toepasbaar? Deze drie tips kunnen door de hele bevolking toegepast worden. Jezelf beschermen tegen de schadelijke effecten van UV-stralen is voor iedereen voordelig. Voor kinderen en jongvolwassenen is het toepassen van deze tips nog belangrijker. Blootstelling aan een schadelijke hoeveelheid UV-stralen op jonge leeftijd kan de kans op het krijgen van huidkanker als volwassene significant doen toenemen. Het is daarom belangrijk dat kinderen die deze drie tips zelf nog niet kunnen toepassen, hierbij geholpen worden door hun ouders, voogd of leerkracht."Kinderen en jongeren zijn zich vaak niet bewust van de gevaren die de schadelijke UV-stralen op hun jonge huid kunnen aanrichten", zegt Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts. "Is het nu op de speelplaats of tijdens het sporten en bewegen op een kamp, het is uitermate belangrijk dat kinderen zich voldoende beschermen tegen uv-straling. Ik roep ouders, schooldirecties en organisatoren van sportkampen op om meer aandacht te besteden aan de bescherming van kinderen en jongeren tegen de zon. Smeer voldoende zonnecrème, draag beschermende kledij en laat kinderen zoveel mogelijk in de schaduw bewegen."