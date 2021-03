Gynaecologen van het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt hebben voor het eerst een baarmoeder verwijderd met een nieuwe techniek. Normaal gezien opereren gynaecologen bij het weghalen van de baarmoeder en/of eierstokken via de buik van de patiënt. Maar dankzij een nieuwe procedure, kunnen de gynaecologen de operatie via de vaginale weg uitvoeren. De operatie verloopt sneller, en ook de hersteltijd voor de patiënt verkort zo. Afgelopen vrijdag voerden twee gynaecologen in het Noorderhart Mariaziekenhuis de operatie voor het eerst uit met de nieuwe vNOTES-techniek. "De vNOTES-procedure werd succesvol uitgevoerd bij vier patiënten. vNOTES staat voor 'Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery'. Dit is een minimaal invasieve techniek voor de verwijdering van de baarmoeder en eventueel eierstokken. Wij combineren in deze techniek de voordelen van een kijkoperatie en een vaginale verwijdering van de baarmoeder," vertelt gynaecologe Lieve Schops. Dankzij de nieuwe techniek verloopt de operatie sneller. De patiënten hebben nadien ook minder last van postoperatieve pijn, en hebben bovendien geen zichtbare littekens. "Deze kijkoperatie wordt via de vaginale weg uitgevoerd en niet via de buik zoals gebruikelijk is. Met deze nieuwe techniek zijn er geen littekens ter hoogte van de buik. De operatietijd is korter. Bovendien is er een kortere hospitalisatieduur en is er beduidend minder postoperatieve pijn," aldus gynaecologe Anne François.