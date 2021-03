De coronacijfers blijven relatief stabiel in ons land. Ook in onze provincie is de situatie min of meer stabiel, al stijgen de besmettingen en ziekenhuisopnames weer licht. Onder andere een tiental Limburgse scholen kampen momenteel met een uitbraak van het coronavirus, waardoor de besmettingscijfers weer klimmen. Al voor de vijfde dag op rij stijgt het gemiddelde aantal besmettingen op weekbasis in onze provincie. Waar vorige week nog gemiddeld 837 Limburgers positief testten op COVID-19, zijn er dat vandaag weer 964. Momenteel heeft onze provincie een besmettingsgraad van 1,086. Het huidige reproductiegetal is terug boven 1 geklommen, wat aangeeft dat de epidemie lichtjes groeit. Ook het aantal ziekenhuisopnames kent opnieuw een lichte stijging. Vandaag liggen er 118 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, dat zijn er 8 meer dan gisteren. 29 patiënten liggen op intensieve zorgen, dat zijn er 2 meer dan de dag ervoor. Van 2 tot en met 8 maart overleden er 12 Limburgers aan het coronavirus. Sinds 1 november 2020 overleden er 356 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen.