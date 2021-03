In het hele land stijgen de coronacijfers, behalve in Limburg en Luxemburg. Het huidige reproductiegetal in onze provincie bedraagt 0,943. Dat wil zeggen dat de epidemie in Limburg lichtjes krimpt. Van 20 tot en met 26 februari liepen 835 Limburgers een coronabesmetting op. Dat is een daling van 7 procent ten op zichte van de week ervoor. En ook het aantal ziekenhuisopnames in onze provincie daalt weer. Voor het eerst sinds lange tijd zijn er minder dan 100 coronapatiënten opgenomen in de Limburgse ziekenhuizen. Op dit moment liggen er 97 Limburgse coronapatiënten in het ziekenhuis. 28 van hen liggen op de afdeling Intensieve Zorgen. Van 23 februari tot en met 1 maart overleden er 12 Limburgers aan het coronavirus.