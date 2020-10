Er duiken steeds meer besmettingen op bij 65-plussers. Op dit ogenblik vooral in de thuissituatie, maar ook in de woonzorgcentra zien we meer besmettingen. Naarmate de leeftijd van besmette mensen toeneemt, stijgt ook het risico op zware gevolgen. Niet elke 65-plusser moet vereenzelvigd worden met een kwetsbare doelgroep, maar grote voorzichtigheid is in deze fase van de pandemie absoluut noodzakelijk. Daarbij kan ook het Ouderencharter helpen. Vlaams minister Wouter Beke roept iedereen op de richtlijnen uit dit charter te volgen. Ook de jongere familieleden van de betrokkenen. Uiteraard blijft het ook absoluut noodzakelijk de algemene coronaregels te volgen. Bij de uitwerking van dit charter voor ouderen is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens voor het bepalen van wat voor wie veilig is. We vragen dat elke oudere een persoonlijke risico-inschatting maakt en aan de hand van deze inschatting weloverwogen keuzes maakt. In dit charter staat de oudere centraal. Deze kiest en handelt vanuit de eigen persoonlijke situatie, rekening houdend met de kenmerken van de activiteiten die men wenst op te nemen en uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of het lokale bestuur.