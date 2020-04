Coronapatiënt aan de beademing in Heusden-Zolder naar ziekenhuis Gent gebracht

De laatste 24 uur zijn er 1.422 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat brengt het totaal aantal besmettingen in ons land op 16.770. Er zijn ook 132 slachtoffers te betreuren in België. De dodentol staat nu op 1.143. De cijfers lijken te stabiliseren. Het aantal nieuwe opnames schommelt tussen 500-600. "Dat blijft een hoog aantal, maar het is wel bemoedigend," zegt viroloog Steven Van Gucht van het Nationaal Crisiscentrum. Op dit moment zijn er 2.042 Limburgers besmet met het virus. Dat zijn er 140 meer dan gisteren. De besmettingsgraad in onze provincie stijgt daarmee naar 30. Dat wil zeggen dat 3 op de 1.000 Limburgers besmet zijn met het virus. Het werkelijk aantal besmettingen ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat niet iedereen met symptomen ook getest wordt op COVID-19. In de Belgische ziekenhuizen zijn ongeveer evenveel mensen opgenomen als de dagen ervoor: 578 om precies te zijn. Al bij al blijft het aantal dagelijkse opnames sinds een week relatief stabiel tussen de 500 en 600. En dat is goed nieuws: we lijken nu op een piek of plateau af te stevenen. Het Nationaal Crisiscentrum waarschuwt wel: om een tweede piek te voorkomen, is het erg belangrijk om de coronamaatregelen te blijven volgen, ook al wordt dit weekend mooi weer. De laatste 24 uur mochten 377 coronapatiënten in ons land het ziekenhuis verlaten. Sinds 15 maart zijn er al 2.872 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen.