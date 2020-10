Coronatests lopen vertraging op omdat labo's overbevraagd zijn

Het blijft de verkeerde kant uitgaan met de coronacijfers in ons land. In de week van 11 tot 17 oktober werden gemiddeld 8.975 nieuwe coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging van 68% in vergelijking met de week voordien. Ook het aantal hospitalisaties kent een forse groei van maar liefst 94%. De afgelopen week waren er gemiddeld 295 ziekenhuisopnames per dag. Een opvallend cijfer: gisteren werden in één dag tijd 411 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Momenteel liggen er 2.969 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 486 mensen op de afdeling intensieve zorg. Ook het aantal overlijdens stijgt opnieuw. Per dag sterven er gemiddeld 32 mensen die besmet waren met het coronavirus.