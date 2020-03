Coronavirus blijft toeslaan: 876 nieuwe besmettingen en 98 overlijdens

Limburg blijft de zwaarst getroffen provincie in ons land. Het aantal besmettingen in onze provincie is opnieuw sterk gestegen. 1.547 Limburgers testten positief op het coronavirus en maar liefst 102 patiënten zijn ondertussen overleden in onze provincie. Op dit moment zijn 176 op de 100.000 Limburgers besmet met COVID-19. Belangrijk om te weten is dat het werkelijk aantal besmettingen waarschijnlijk veel hoger ligt, omdat niet iedereen met symptomen ook getest wordt. Alken is de zwaarst getroffen gemeente in heel België. Op deze kaart is te zien in welke Limburgse gemeenten het coronavirus is vastgesteld en hoe vaak: (Bron: Sciensano)Zoals ook te zien in onze fotogalerij bovenaan dit artikel, neemt het aantal besmettingen in onze provincie weer sterktoe. Het aantal bevestigde besmettingen in Limburg is opgelopen tot 1.547. Dat zijn er 87 meer dan gisteren. In ons land zijn er momenteel 12.775 bevestigde besmettingen in totaal, 705 Belgen overleden aan COVID-19. Volgens experten is deze week de week van de waarheid. Het aantal bijkomende besmettingen blijft hoog en zal mogelijk nog stijgen. Maar de kracht van de epidemie neemt wel af. De sterkte waarin het aantal gevallen stijgt, vermindert. En dat is te danken aan de coronamaatregelen.Besmettingen in Limburgse gemeenten op 17 maart:Besmettingen in Limburgse gemeenten op 19 maart: Besmettingen in Limburgse gemeenten op 20 maart: Besmettingen in Limburgse gemeenten op 21 maart: Besmettingen Limburgse gemeenten 22 maart: Besmettingen Limburgse gemeenten 23 maart (schaal is 80): Besmettingen Limburgse gemeenten 24 maart: Bevestigde besmettingen Limburgse gemeenten 25 maart: Bevestigde besmettingen Limburgse gemeenten 26 maart: Bevestigde besmettingen Limburgse gemeenten 28 maart: Bevestigde besmettingen Limburgse gemeenten 29 maart: Bevestigde besmettingen Limburgse gemeenten 30 maart: Bevestigde besmettingen Limburgse gemeenten vandaag, 31 maart:De besmettingsgraad in onze provincie stijgt naar 17,6. Dat wil zeggen dat 17,6 op de 10.000 Limburgers intussen besmet zijn met het virus. Limburg blijft daarmee nog altijd de zwaarst getroffen provincie, gevolgd door Vlaams-Brabant waar 13 op 10.000 inwoners besmet zijn. Antwerpen wordt nog altijd het minst hard getroffen met 9 op 10.000 besmettingen. Deze kaart toont het totaal aantal bevestigde gevallen per gemeente: (Bron: Sciensano)