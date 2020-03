Coronavirus vastgesteld bij vrouw uit Lanaken

De grote Italiaanse gemeenschap in onze provincie volgt de ontwikkelingen in Italië op de voet. De meeste Italianen hebben familie of vrienden in Italië. Paniek is er niet, zegt Fernando Marzo van Acli Limburg. De lockdown heeft zich uitgebreid naar heel Italië. En dat was te verwachten, aldus Marzo, omdat er een hele volksverhuizing van het noorden naar het zuiden op gang kwam. Precies in het arme zuiden wonen de meest kwetsbare mensen. De situatie is rustig. Premier Conte heeft alle Italianen opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven.