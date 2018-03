Crematorium Lommel opent op moment dat Hasselt extra maatregelen moet nemen om aan de vraag te voldoen

Nu zondag kan je in heel wat zorginstellingen in Limburg terecht voor speciale rondleidingen tijdens de dag van de zorg. Ook het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder doet dit jaar mee. Naar aanleiding van die dag van de Zorg presenteren we u deze hele week reportages vanuit het ziekenhuis. Leven en dood. Vreugde en verdriet. Het leven zoals het is in het ziekenhuis. Vandaag het verhaal van Frieda Corthouts, 65 jaar en geconfronteerd met borstkanker.