Criminaliteit daalt en onveiligheidsgevoel neemt toe in Leopoldsburg

In onze reeks minidebatten in de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni hebben we het over een thema dat erg leeft bij jongeren. Hoe kunnen zij, omdat alles duurder wordt, ooit nog een eigen huis kopen of bouwen? Zo dadelijk confronteren we twee lijsttrekkers met de stoute stelling van vandaag. Maar voor we aan het debat beginnen, vroegen we aan de laatstejaarsstudenten van de UCLL hoe zij erover denken, want per slot van rekening gaat het over hun toekomst.