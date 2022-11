Crisisprofessionals werken Limburgs noodplan uit

- In Hasselt parkeert een ondernemer zijn peperdure Porsche op de achtste verdieping van een flatgebouw. Hij wil er altijd naar kunnen kijken vanuit zijn woonkamer. - Nog in Hasselt boycot CD&V de opening van Winterland uit protest tegen de energieverslindende schaatsbaan. - De werken aan de gevangenis van Leopoldsburg starten in 2024. Het gebouw zal 312 gedetineerden huisvesten en is goed voor drie tot vierhonderd jobs. - Nergens in Vlaanderen eist het verkeer zoveel fietsdoden als in Limburg. De eerste negen maanden van dit jaar kwamen 12 fietsers om het leven in onze provincie. - En 60.000 Limburgers lijden aan de aandoening COPD of chronische bronchitis zonder dat ze het zelf weten. Volgens het ziekenhuis Oost Limburg is een tijdige diagnose belangrijk.