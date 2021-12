Cultureel Centrum in Hasselt reageert geschokt: "Het is niet te snappen"

Op zaterdag 29 januari vindt de Belgische première van ‘Gemmel & Tim’ plaats op het Filmfestival Oostende. ‘Gemmel & Tim’ is de derde langspeeldocumentaire van de 35-jarige Peltenaar Michiel Thomas. De docu won eerder vier festivalprijzen en is geselecteerd voor het prestigieuze Palm Springs International Film Festival 2022. ‘Gemmel & Tim’ vertelt het verhaal van Gemmel Moore en Tim Dean, twee homoseksuele zwarte mannen, die beiden stierven aan een verdachte crystal meth overdosis in het beruchte West Hollywood appartement van Ed Buck, een blanke invloedrijke democratische donor, zakenman en activist. De controversiële overlijdens veroorzaakten schokgolven in de holebigemeenschap van Los Angeles. Deze intieme misdaaddocumentaire toont de parallelle levensloop van de twee overleden mannen, door de ogen van vrienden die hun verlies proberen te verwerken en hopen anderen te beschermen tegen een vergelijkbaar tragisch lot. Basketbalvrienden Peltenaar Michiel Thomas regisseerde, produceerde en filmde ‘Gemmel & Tim’ vanuit zijn thuisbasis in Los Angeles. “Via gemeenschappelijke basketbalvrienden van Tim Dean met wie ik samenspeel, kreeg ik toegang tot deze leefwereld en won ik hun vertrouwen om dit aangrijpende verhaal op een integere manier in beeld te brengen,” vertelt Michiel. “Ik hoop dat deze film een hulp kan betekenen voor wie worstelt met verslaving en gelijkaardige situaties van machtsmisbruik kan helpen voorkomen.” Remy Ndow Antwerpenaar Remy Ndow verzorgde de animatie in de documentaire. “Macht staat centraal en dat visualiseren we met kleur en de afwezigheid van kleur. Ook door personages te vergroten en te verkleinen,” legt Remy uit. “De beeldtaal is als een bewegend schilderij, waar we van gedetailleerde scènes van overvloed naar scènes gaan waar het lijkt alsof de inkt op is.” De film werd gemonteerd door de New Yorkse monteur Niq Lewis en gecoproduceerd door de Amerikaanse acteur Michael Franklin. Chemsex ‘Gemmel & Tim’ is een Amerikaans verhaal, maar thema’s als verslaving, veiligheid en welzijn zijn ook in België relevant en actueel. Chemsex, het combineren van seks met drugs, is ook bij ons een toenemend fenomeen. Dat zeggen het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa en Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI-mensen en -organisaties. “De deskundigheid omtrent chemsex in de hulpverlening is sterk gegroeid, dankzij gezamenlijke initiatieven van Sensoa,” licht Mark Sergeant van Sensoa toe. “Zo kunnen mannen die problemen ervaren met chemsex of die zich zorgen maken voor hun drugsgebruik terecht bij ChemMEN. Boysproject van CAW Antwerpen is een sociale organisatie voor mannelijke en transgender sekswerkers.” Distributiedeal Via het internationale filmfestivalcircuit oogt ‘Gemmel & Tim’ een distributiedeal in de nabije toekomst. De Amerikaanse distributeur Passion River Films zal in de loop van 2022 de film alvast aanbieden aan een uitgebreid scholennetwerk in de VS voor educatieve doeleinden. Bekijk hier de trailer van Gemmel & Tim: