Dag van de prematuurtjes in het ZOL in Genk

Twee Limburgse verpleegkundigen zijn dit weekend hun eigen Ice Bucket Challenge gestart ter ondersteuning van dementie. Het ijskoude water werd vervangen door het symbolisch kraken van een okkernoot, #eennootvoordementie. De actie wordt gesteund door minister Jo Vandeurzen en de drie Vlaamse koepelorganisaties rond dementie. Robin Biets en Peggy Lavaerts, twee gespecialiseerde verpleegkundigen in de ouderenzorg willen met 'Een Noot Voor Dementie' hulde brengen aan mantelzorgers van personen met dementie. “De actie is een warme oproep aan de Vlaamse bevolking om op die manier hulde te brengen aan alle mantelzorgers van personen met dementie. We wensen dat de sociale media overspoeld geraken met okkernoten. Noten zijn immers uitstekend voedsel voor het brein, gelijken op hersenen en hebben in deze actie een diepe betekenis,” zeggen Robin en Peggy. De initiatiefnemers willen benadrukken dat mantelzorgers van personen met dementie van onschatbare waarde zijn in de zorg en in onze samenleving. Hun veerkracht en ondersteuning zijn cruciaal in de (zelf)zorg en begeleiding van mensen met dementie. Hoewel mantelzorgers van personen met dementie over het algemeen veel voldoening of vreugde uit hun zorgtaken halen, zijn er toch heel wat uitdagingen aan verbonden. Zorgen voor een persoon met dementie stopt immers ook niet na de officiële werkuren van professionals. De omgang met een persoon met dementie is op zijn minst uitdagend te noemen en vraagt veel geduld. De zorg kan mogelijks ook emotioneel en fysiek zwaar zijn. De twee verpleegkundigen roepen op om op een leuke manier mee een noot te kraken, dit te filmen of te fotograferen en het resultaat ervan op sociale media te posten met de hashtag #eennootvoordementie. Facebookvrienden, collega’s en anderen worden bijgevolg uitgedaagd om mee een noot te kraken. Elke gekraakte noot staat symbool voor het feit dat mantelzorgers een 'NOOTzakelijke' partner zijn in de zorg voor dementie en 'bondgeNOOT' zijn in het leven van de persoon met dementie. Hoe meer noten er gekraakt worden, hoe meer dat we aantonen dat hun dagelijkse inzet ook ons in het hart raakt.