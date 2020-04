De curve blijft licht dalen

In de ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 172 nieuwe patiënten opgenomen. Het is de eerste keer sinds 18 maart dat het aantal opnames onder de grens van 200 ligt. En dat is goed nieuws, volgens het Nationaal Crisiscentrum. Er liggen momenteel 4.976 patiënten in het ziekenhuis, dat is een stijging van 56. Op intensieve zorgen liggen nu 1.079 personen, een lichte stijging van 8. 777 patiënten worden beademd, dat zijn er 17 meer dan de dag voordien. 107 personen mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten. Sinds het begin van de uitbraak op 15 maart, zijn er al 9.002 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis. De curve blijft dus licht dalen. Er zijn de afgelopen 24 uur 170 bijkomende overlijdens gerapporteerd in België, 89 in de ziekenhuizen en 80 in de woonzorgcentra. 1 persoon overleed thuis of elders. In de woonzorgcentra gaat het voornamelijk om vermoedelijke overlijdens door het coronavirus. De experten zien geleidelijk aan een lichte daling in het aantal overlijdens sinds 18 april. In totaal zijn nu 5.998 mensen overleden. In België zijn de afgelopen 24 uur 973 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn er 40.956 bevestigde gevallen van besmetting in ons land. Ten slotte stelt het Nationaal Crisiscentrum nog een studie voor, die aantoont dat personen het meest besmettelijk zijn aan het prille begin van de ziekte. Iedereen die geïnfecteerd is met Covid-19 heeft meestal al iemand anders besmet net voor het uitbreken van de symptomen. Volgens de resultaten van de studie vond in 44 procent van de gevallen de besmetting plaats in de laatste twee dagen voor het optreden van de eerste coronasymptomen."Als je corona-symptomen hebt, informeer dan zo snel mogelijk iedereen met wie je twee dagen voordien contact had", zegt viroloog Steven Van Gucht. “Zo kan iedere patiënt zich zo snel mogelijk isoleren.”