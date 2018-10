DE EERSTE KEER: Koen Putzeys uit Gingelom

Rector Luc De Schepper van de UHasselt sluit niet uit dat Lode Vereeck niet meer zal terugkeren als professor Economie aan de universiteit. De rector betreurt het dat het nieuws over het dossier over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Vereeck ten aanzien van studentes, dat de UHasselt overmaakte aan het Limburgse parket, in de media is beland. Sinds het nieuws bekend raakte, zijn er volgens De Schepper geen nieuwe meldingen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag binnengekomen.