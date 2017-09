Slechts 1 op 100 Limburgse werknemers in de privé krijgt van zijn werkgever een vergoeding omdat hij of zij het openbaar vervoer neemt naar het werk. Dat blijkt uit een grote mobiliteitsstudie van SD Worx en Voka Limburg. Limburg scoort daarmee het slechtst in heel Vlaanderen. En toch betalen we evenveel belastingen voor de NMBS en De Lijn, klinkt het.