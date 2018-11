"De reanimatie van de Noord-Zuid is vandaag gestart"

Een motorrijder is dinsdagavond omgekomen bij een zwaar ongeval op de Grote Baan in Helchteren. De man verloor de controle over zijn stuur tijdens een inhaalmanoeuvre en belandde in de berm. Hij overleefde de klap niet. De weg bleef een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Het ongeval gebeurde rond 20 uur op de Grote Baan ter hoogte van de Colruyt. De motorrijder verloor de controle over zijn stuur terwijl hij een wagen probeerde in te halen. Hij knalde tegen een verkeersbord en werd enkele meters weggeslingerd. De hulpdiensten snelden ter plekke, maar de man overleefde het ongeval niet.