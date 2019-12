De rush op de laatste kerstcadeaus

* Opnieuw geraakt een automobilist onterecht zijn rijbewijs kwijt in Hasselt. De man legde bij een verkeerscontrole een positieve speekseltest af, terwijl uit een controle in het ziekenhuis blijkt dat hij geen drugs gebruikt had. * De stad Hasselt en het Jessa Ziekenhuis slaan de handen in mekaar in de strijd tegen binge drinken bij jongeren.* Alfons Vos uit Genk richtte vier jaar geleden een weeshuis op in Kenia. Onze journalist Dario D'Arpino trok met de Genkenaar en zijn dochter naar Kwale, op 90 kilometer van Mombasa.* Een gehavend STVV geeft de zege in de slotfase weg tegen Antwerp. Racing Genk gaat opnieuw de boot in, nu op Anderlecht.* En in ons jaaroverzicht blikken we terug op 2019. We beginnen vandaag met de brand in Beringen waarbij twee brandweermannen uit Heusden-Zolder het leven lieten.