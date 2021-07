door Tine Oyen

Gisterenavond was het ook alle hens aan dek in Halen, want daar trad De Velpe buiten zijn oevers. De twee wachtbekkens liepen vol met water, waarna het centrum is ondergelopen. Straten stonden blank en huizen liepen onder water. De brandweer kwam rond tien uur 's avonds ter plaatse om water uit De Velpe over te pompen naar de iets verderop gelegen Gete. De situatie doet denken aan de overstroming in 1998.