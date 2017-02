De Vlaamse Waterweg behoudt hoofdzetel in Hasselt

De experts van de Vlaamse regering werken achter de schermen de details uit van de oplossing, die voor de Noord-Zuid-verbinding in Houthalen-Helchteren uit de bus is gekomen. "99 procent van de Limburgers staat achter de Noord-Zuid," zegt Marino Keulen, Vlaams parlementslid én mobiliteitsspecialist van de Open VLD.De Vlaamse regering stapt niet af van de omleidingsweg en wil die eventueel realiseren via de piste van de 'complexe projecten'. Alle etappes in het beslissingsproces zouden in één procedure gegoten worden, waarbij driemaal langs het Vlaams parlement zou moeten gepasseerd worden. De inspraak zou mogelijk via een coördinator gebeuren. Dan kan iemand zijn zoals de gouverneur bijvoorbeeld. Of én hoe men dit via een decreet gaat verankeren en alle juridische details worden de komende uren door de specialisten uitgezocht.