Het begrotingsakkoord is er, en er wordt meer geïnvesteerd in de kinderopvang. "Een positief signaal. Een betere kinderopvang helpt meer mensen aan het werk en dat is goed voor de economie." Zo reageert topman Ruben Lemmens van VKW-Limburg op de Vlaamse begroting. 270 miljoen euro voorziet Vlaanderen voor meer en betere crèches. Zo kan de werkzaamheidsgraad volgens de werkgeverskoepel omhoog. Op de jaarvergadering vanavond breekt VKW een lans voor de maakindustrie. "Internationals laten investeren in onze regio is belangrijk," weet Lemmens. "En daar zijn we niet de beste van de klas. We moeten ons zelf niet uit de markt concurreren. En dan is het belangrijk dat er een aantal dingen in orde zijn zoals innovatie, concurrentiekracht, een fiscaal goed klimaat,... en we zien dat dat niet altijd het geval is."