Deel van Tongersesteenweg in Sint-Truiden zit al 3 maanden met vervuild drinkwater

Ook in Limburg worden er diepvriesproducten van Greenyard uit de winkelrekken gehaald. Dat gebeurt in de vestigingen van Vanlommel in Tessenderlo en Drink&Food in Sint-Truiden. In samenspraak met het FAVV en het Hongaarse Agentschap voor Voedselveiligheid, roept Greenyard alle diepvriesmaïs terug die in zijn fabriek in Hongarije geproduceerd werden tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018. Deze maatregel wordt genomen in kader van een mogelijke listeriabesmetting. Het gaat om een specifiek type listeria, dat gezondheidsrisico’s met zich kan meebrengen indien het diepvriesproduct niet op de juiste manier wordt opgewarmd voordat het wordt geconsumeerd.Greenyard raadt daarom de consumptie van deze producten af. De mogelijke symptomen van besmetting door Listeria zijn koorts en hoofdpijn. Deze symptomen kunnen leiden tot listeriose, een ernstige ziekte met een incubatietijd tot 8 weken. Hebt u van dit product gegeten en vertoont u deze symptomen, raadpleeg dan uw huisarts en meld hem dat u dit product gegeten hebt. Consumenten die deze producten aangekocht hebben in bovengenoemde periode, en deze nog in hun bezit hebben, worden verzocht deze terug te brengen naar de winkel van aankoop. Bij terugbrengen zal men worden terugbetaald op vertoon van het aankoopticket. Greenyard hecht groot belang aan de kwaliteit van haar producten en verontschuldigt zich voor het ongemak. Greenyard heeft ook een belangrijke productievestiging in Limburg, het vroegere Scana Noliko in Bree. Daar zijn voor alle duidelijkheid geen producten besmet met Lysteria. Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen op volgend telefoonnnummer 051 78 87 43.